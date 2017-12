Primera División : Keine Siege für Barca und Real - Valencia verliert

vergrößern 1 von 1 Foto: Manu Fernandez 1 von 1

Atlético Madrid (30 Punkte) nutzte die Chance und verkürzte mit einem 2:1-Sieg über Real Sociedad San Sebastián den Rückstand zum ungeschlagenen Spitzenreiter Barça (36) auf sechs Zähler. Real Madrid (28) dagegen kam am Samstagabend bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es, näher an die Spitze heranzurücken.

Celta, das von Barças früherem Co-Trainer Juan Carlos Unzue glänzend auf das Spiel im Camp-Nou-Stadion eingestellt worden war, ging in der 19. Minute durch Iago Aspas überraschend in Führung. Lionel Messi (23.) glich vier Minuten später aus. Als Luis Suárez (63.) die Katalanen nach dem Wechsel erstmals in Führung brachte, deutete alles auf einen souveränen Sieg des Favoriten hin. Maxi López (70.) glich jedoch für die Galicier zum 2:2-Endstand aus.

Barça vergab zahlreiche Torchancen und hatte Pech mit mehreren Pfostentreffern. Aber auch die Galicier hatten bei Kontern Möglichkeiten zum Sieg. Eine Chance machte der deutsche Barça-Torwart Marc-André ter Stegen in den Schlussminuten mit einer Glanzparade zunichte.

Der FC Valencia (31 Punkte) kassierte am Sonntag die erste Saisonniederlage und vergab die Chance, bis auf zwei Punkte zum Tabellenführer aufzuschließen. Der zweimalige Champions-League-Finalist verlor trotz 65 Minuten in Überzahl überraschend mit 0:1 beim FC Getafe. Markel Bergara (66.) erzielte das Tor des Tages.

