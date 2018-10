Mailand-Derby : Kapitän Icardi schießt Inter zum Sieg

Der Argentinier Mauro Icardi hat mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 188. Mailänder Stadt-Derby in der italienischen Serie A entschieden.

von dpa

21. Oktober 2018, 22:39 Uhr

Vor über 80.000 Fans im Giuseppe-Meazza-Stadion traf der Inter-Kapitän im Duell gegen den AC Mailand zum 1:0 (0:0) nach einer umkämpften und streckenweise ruppig geführten Partie.

Damit konnte Inter mit 19 Punkten den Abstand auf den SSC Neapel (21 Punkte) wie erhofft auf zwei Zähler verkürzen. Der AC rutschte mit zwölf Zählern auf Rang zwölf ab.

Unangefochtener Tabellenführer der italienischen Fußball-Eliteliga bleibt Juventus Turin, obwohl der Rekordmeister beim 1:1 gegen CFC Genua den ersten Punktverlust in dieser Saison kassierte. Superstar Cristiano Ronaldo erzielte in dem Match als erster Fußball-Profi seinen 400. Treffer in einer der fünf großen europäischen Ligen. Trotz des Remis hat Juve vier Punkte Vorsprung auf Neapel.