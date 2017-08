Auftaktsieg des Meisters : Juventus Turin eröffnet neue Saison mit klarem Erfolg

vergrößern 1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

Khedira wurde erst nach gut einer Stunde eingewechselt. Der ehemalige Bundesligaprofi Mario Mandzukic sorgte per Direktschuss schon in der zwölften Minute für die Führung. Juves Torhüter-Legende Gianluigi Buffon verhinderte den zwischenzeitlichen Ausgleich und wehrte einen nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter von Diego Farias (39.) ab. Der Argentinier Paulo Dybala erhöhte unmittelbar vor der Halbzeit auf 2:0, sein Landsmann Gonzalo Higuaín sorgte in der 66. Minute für die Entscheidung.

erstellt am 19.Aug.2017 | 21:40 Uhr