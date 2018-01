Mittelfeldakteur : Inter Mailand leiht Rafinha vom FC Barcelona aus

Mailand (dpa) - Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand hat Mittelfeldspieler Rafinha vom FC Barcelona verpflichtet. Der Brasilianer wurde nach Clubangaben bis zum Saisonende ausgeliehen.

von dpa

23. Januar 2018, 09:20 Uhr

Bei einer endgültigen Verpflichtung muss der Tabellen-Vierte der Serie A in der nächsten Saison 38 Millionen Euro an Barcelona überweisen. Der 24 Jahre alte Rafinha war nach einer Knieoperation lange ausgefallen und hatte sein Comeback erst in der Vorwoche gegeben. Sein älterer Bruder Thiago spielt beim FC Bayern und für die spanische Nationalmannschaft.