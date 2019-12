Liverpool-Legende : Gerrard verlängert Trainer-Vertrag bei Glasgow Rangers

Liverpool-Legende Steven Gerrard bleibt Trainer beim schottischen Fußball-Erstligisten Glasgow Rangers. Der 39-Jährige hat seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert, wie die Rangers mitteilten. Gerrard ist seit 2018 Trainer des schottischen Rekordmeisters.

Avatar_shz von dpa

13. Dezember 2019, 12:05 Uhr

Am Vortag war er mit seinem Team in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen. In der schottischen Liga haben die Rangers nach 15 Spielen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivalen Celtic Glasgow.