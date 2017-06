Gastgeber Polen gegen Slowakei : England und Schweden zum Auftakt der U21-EM 0:0

Titelverteidiger Schweden ist mit einem Remis gegen England in der Gruppe A in die U21-Europameisterschaft in Polen gestartet. Die Skandinavier kamen im Eröffnungsspiel in Kielce nur zu einem 0:0 gegen die Three Lions.