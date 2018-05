Wegen einer Knieverletzung : Brasilianer Dani Alves fällt für WM aus

Wegen einer Knieverletzung fällt der brasilianische Außenverteidiger Dani Alves für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland aus. Entgegen einer früheren Diagnose müsse er nun doch operiert werden, teilte der brasilianische Fußballverband mit.

von dpa

11. Mai 2018, 21:48 Uhr

«Damit ist es unmöglich, Daniel Alves für die Vorbereitungsphase, die Freundschaftsspiele und demnach auch für die Weltmeisterschaft zu nominieren», hieß es in der Mitteilung.

Alves hatte sich im Finale um den französischen Pokal eine Verletzung am Kreuzband zugezogen. Sein Team Paris Saint-Germain gewann mit 2:0 gegen Les Herbiers. Durch seine Verletzung steigen möglicherweise die Chancen für Bayern Münchens Außenverteidiger Rafinha, dem Tite bis zuletzt Hoffnung auf eine Nominierung für den WM-Kader gemacht hatte. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni.

Brasiliens Nationalcoach Tite will am kommenden Montag den 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt geben. Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) und Rafinha (Bayern München) gelten als aussichtsreiche Kandidaten, um den Platz von Alves einzunehmen. Die Seleção trifft in ihrem ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni auf die Schweiz.