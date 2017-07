42 Millionen Euro Ablöse : Bonucci-Wechsel von Juventus zu AC Mailand perfekt

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregorio Borgia 1 von 1

Der italienische Fußballnationalspieler verlasse Juventus für eine Ablösesumme von 42 Millionen Euro, teilte der Club in Turin mit. «Grazie Leonardo. So gehen sieben wunderbare, unvergessliche Jahre zu Ende.»

Der Wechsel des 70-maligen Nationalspielers gilt als der wichtigste Transfer dieses Sommers in Italien. Der 30-Jährige soll beim AC Mailand einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der Abwehrspieler hatte in Turin maßgeblichen Anteil daran, dass Juventus - wo auch der deutsche Nationalspieler Sami Khedira unter Vertrag steht - in den vergangenen Jahren in den Kreis der europäischen Spitzenclubs zurückkehrte.

Er wurde mit Juve sechsmal italienischer Meister und gewann dreimal den Pokal. Bei seiner Ankunft in Mailand wurde er von Hunderten Milan-Fans frenetisch gefeiert. Der AC Mailand versucht seit längerem wieder Anschluss an die Ligaspitze zu bekommen. In der vorigen Saison landete das Team auf Platz sechs.

erstellt am 14.Jul.2017 | 22:44 Uhr