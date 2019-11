Ex-England-Star : Begeisternder Empfang für Rooney bei Trainer-Debüt

Mit großem Applaus ist der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney bei seinem Trainerdebüt empfangen worden.

Avatar_shz von dpa

30. November 2019, 21:36 Uhr

Der 34-Jährige nahm beim 1:1 seines neuen Vereins, dem Zweitligisten Derby County, gegen die Queens Park Rangers als Assistent von Chefcoach Philipp Cocu auf der Trainerbank Platz.

Der frühere Manchester-United-Profi, der bis Oktober noch in der amerikanischen MLS für DC United auf Torejagd ging, ist bei den Rams als Spieler und Trainer verpflichtet worden. Rooney darf aber erst mit Beginn der Winter-Transferphase am 1. Januar 2020 für Derby spielen.

Derby County hatte im Sommer nur knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst, als der Club im Playoff-Finale mit 1:2 gegen Aston Villa verlor. Derzeit stehen die Rams in der Championship auf dem 14. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Platz 6, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt, beträgt sechs Punkte.