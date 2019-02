Spanischer Pokal : Barcelona trifft im Pokalfinale auf Valencia

Der FC Barcelona bekommt es im Finale um den spanischen Fußball-Pokal mit dem FC Sevilla zu tun.

von dpa

28. Februar 2019, 22:58 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Marcelino setzte sich mit 1:0 (0:0) gegen Betis Sevilla durch. Im Halbfinal-Hinspiel hatten sich die beiden Teams 2:2 getrennt. Rodrigo Moreno erzielte den Treffer (56.).

Das Endspiel findet am 25. Mai in Sevilla statt. Barca hatte sich am Tag zuvor auch dank einer glänzenden Leistung von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit 3:0 (0:0) im Clasico bei Real Madrid durchgesetzt.