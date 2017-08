Vier Wochen Pause : Barça gehen die Stürmer aus: Verletzter Suárez fehlt

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Oesterle 1 von 1

Wie der spanische Pokalsieger mitteilte, hat sich der Torjäger am Vorabend bei Barças 0:2-Niederlage bei Real Madrid in Spaniens Superpokalrückspiel eine Knieverletzung zugezogen. Die Ärzte stellten bei dem Uruguayer eine Kapseldehnung im rechten Knie fest. Die Katalanen hatten das Hinspiel bereits mit 1:3 verloren.

Suárez wird nach Angaben des Clubs in den ersten drei oder vier Punktspielen in der Primera División pausieren müssen. Außerdem dürfte der Stürmer seiner Nationalelf in den WM-Qualifikationsspielen am 31. August gegen Argentinien und am 5. September in Paraguay fehlen.

Barças Abwehrchef Gerard Piqué zog sich eine Adduktorenzerrung im linken Oberschenkel zu. Bei ihm sei ungewiss, ob er im ersten Punktspiel gegen Betis Sevilla eingesetzt werden könne, heißt es in der Clubmitteilung.

