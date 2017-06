Zwei-Jahres-Vertrag : AS Rom verpflichtet Trainer Di Francesco

vergrößern 1 von 1 Foto: Luis Tejido 1 von 1

Di Francesco hatte bereits von 1997 bis 2001 für den Hauptstadtclub gespielt und dabei die Meisterschaft gewonnen. In den vergangenen fünf Spielzeiten trainierte der 47-Jährige US Sassuolo Calcio und führte den Club in dieser Zeit von der Serie B bis in den Europacup.

13.Jun.2017