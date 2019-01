Osorio-Nachfolger : Argentinier Martino neuer Nationaltrainer Mexikos

Gerardo Martino ist neuer Coach der Fußball-Nationalmannschaft von Mexiko. Der 56 Jahre alte Argentinier übernimmt das Amt vom Kolumbianer Juan Carlos Osorio an, der inzwischen Paraguays Auswahl trainiert.

von dpa

07. Januar 2019, 22:23 Uhr

«Mein Ziel ist es, mit Ehrlichkeit und Respekt zu arbeiten», sagte Martino bei seiner Vorstellung in Mexiko-Stadt. «Wir können mit diesen Spielern hier in Mexiko und den Ligen in aller Welt ein großes Team aufbauen», fügte er hinzu.

Der ehemalige Trainer des FC Barcelona (2013/14) hatte zuvor auch die Fußball-Nationalmannschaften von Paraguay (2007 bis 2011) und Argentinien (2014 bis 2016) betreut. In der zurückliegenden Saison war Martino in der nordamerikanischen Major League Soccer mit Atlanta United erfolgreich.