Erfolgreicher Gastgeber : Ägypten startet mit 1:0 gegen Simbabwe in Afrika-Cup

Gastgeber Ägypten ist mit einem knappen Sieg in den Afrika-Cup gestartet. Die Auswahl um Top-Stürmer Mohamed Salah vom Champions-League-Sieger FC Liverpool setzte sich in Kairo gegen Simbabwe mit 1:0 (1:0) durch.

von dpa

22. Juni 2019, 00:06 Uhr

Mahmoud Trezeguet erzielte in der 41. Minute den einzigen Treffer für den siebenmaligen Champion. Zuvor war die 32. Auflage des Kontinentalturniers im Beisein von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, FIFA-Chef Gianni Infantino und Afrikas Verbandsboss Ahmad Ahmad mit einer Lasershow und afrikanischer Musik feierlich eröffnet worden. Das Turnier wird bis zum 19. Juli in sechs Stadien in Ägypten ausgetragen.