Schwedischer Superstar : AC-Mailand: Ibrahimovic an rechter Wade verletzt

Der schwedische Top-Fußballer Zlatan Ibrahimovic hat sich eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Die Achillessehne des 38-Jährigen sei intakt, berichtete der AC Mailand Club auf der Internetseite des Vereins. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, Ibrahimovic könnte an der Achillessehne verletzt sein und länger ausfallen. Es werde in zehn Tagen eine Kontrolluntersuchung geben, hieß es nun.

Avatar_shz von dpa

26. Mai 2020, 13:25 Uhr

Der Fußballer hatte sich kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings nach der Corona-Zwangspause am Montag verletzt. Der Schwede war nach längerer Zeit in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt. Die Clubs der Serie A dürfen inzwischen zwar wieder trainieren. Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll aber erst Ende Mai fallen.

Ibrahimovic war Anfang des Jahres nach dem Ende seines Engagements bei LA Galaxy in den USA aus Los Angeles zum AC Mailand gewechselt und hatte einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.