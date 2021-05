Bundesliga : Augsburg und Bremen erwarten Abstiegs-„Nervenspiel“

Im direkten Duell können Augsburg und Bremen nach ganz schwachen Wochen doch noch für ein Happy End sorgen. Die Hausherren geben sich optimistisch, die Norddeutschen hoffen auf zwei Comebacks. Kölns Trainer-Altmeister Funkel macht indes eine knallharte Ansagen.

Augsburg | In einem waren sich Markus Weinzierl und sein Trainerkollege Florian Kohfeldt vor dem Abstiegsshowdown einig: Das direkte Duell um die mögliche vorzeitige Rettung in der Fußball-Bundesliga werde ein „Nervenspiel“. Nach einem Frühjahr zum Vergessen haben Weinzierls Augsburger und die Gäste aus Bremen um Coach Kohfeldt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die ...

