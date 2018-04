Champions-League-Viertelfinale : Attacke auf Teambus von Manchester City: UEFA ermittelt

Fans des FC Liverpool bewarfen den Bus ihrer Gegner mit Flaschen. Die UEFA hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

von dpa

05. April 2018, 18:03 Uhr

Liverpool | Nach den Angriffen auf den Mannschaftsbus der Fußballer von Manchester City vor dem Champions-League-Viertelfinale droht dem FC Liverpool eine Strafe der UEFA. Wie der europäische Fußballverband am Donnerstag mitteilte, wurde ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Verein eröffnet.

Der Teambus war bei der Ankunft in Anfield am Mittwoch von Liverpool-Anhängern mit Flaschen und Rauchbomben beworfen worden. Ein von Manchesters Co-Trainer Manel Estiarte aufgenommenes und veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie die Fans der Reds grölen und Polizisten versuchen, die Menge in Schach zu halten. Deutlich ist zu hören, wie immer wieder Gegenstände gegen den Bus prallen.