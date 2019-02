Primera Division : Atlético Madrid gewinnt gegen Villarreal - Real siegt knapp

Verfolger Atlético Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona.

von dpa

24. Februar 2019, 22:55 Uhr

Einen Tag nach dem 4:2-Sieg des Titelverteidigers in Sevilla gewann Atlético sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Villarreal mit 2:0 (1:0). Der vom FC Chelsea ausgeliehene Alvaro Morata brachte den Favoriten mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Club in Führung (31. Minute); Saul Niguez sorgte in der 88. Minute für den Endstand.

Auch Stadtrivale Real Madrid siegte. Die Treffer zum 2:1 (1:0) bei UD Levante für die Gäste erzielten Karim Benzema (43.) und Gareth Bale (78.) - beide Tore fielen durch Strafstoß. Roger Marti hatte für Levante zum 1:1 ausgeglichen (60.). Der FC Barcelona führt die Tabelle der Primera Division nach 25 Spielen mit 57 Punkten vor Atlético (50) und Real Madrid (48) an.