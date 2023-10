Gianni, altes Haus, da hast Du ja mal wieder einen rausgehauen. Die Fußball-WM in Katar hast Du gut überstanden, alle Kritik an Dir abperlen lassen. 2026 wird – erstmals mit 48 Mannschaften –in den USA, Kanada und Mexiko gespielt. Zumindest geografisch noch halbwegs nachzuvollziehen.

Mehr Informationen: Sport-Kolumne Nachspielzeit größer als Größer als Zeichen In der Kolumne Nachspielzeit beleuchten Miriam Scharlibbe, Sina Wilke, Jan Wrege, Martin Schulte, Holger Petersen, Ulrich Schröder und Jannik Schappert im Wechsel das sportliche Geschehen in der Welt – mal mehr, mal weniger ernst gemeint.

2030 soll es nun nach Südeuropa, Südamerika und Nordafrika gehen. Ein echter Coup! Drei Kontinentalverbände ruhig zu stellen, damit 2034 Dein Diktatoren-Buddy Mohammed Bin Salman mit Saudi-Arabien zum Zuge kommt... Alle Achtung, darauf muss man erst mal kommen.

Früher mal, da galt eine WM als Fest, obwohl sich auch Deine Vorgänger an der Spitze der Fifa längst nicht immer mit dem lästigen Thema Menschenrechte aufgehalten haben – 1934 durfte das faschistische Italien die Titelkämpfe ausrichten, 1978 die argentinische Militärjunta.

Aber Du verstehst es wie kein anderer, immer wieder herauszustellen, wie egal Dir doch alles ist. Hauptsache, die Kohle fließt! Umweltschutz, Nachhaltigkeit? Ach komm...

Guter Witz: DFB will „kritisch nachfragen“

Du hast bestimmt ebenso herzlich gelacht wie ich, als DFB-Präsident Bernd Neuendorf kritische Nachfragen zur Drei-Kontinente-WM angekündigt hat. DFB und kritisch – hat ja beim Thema Regenbogen-Binde in Katar auch schon super geklappt.

Was kannst Du tun, um den Wahnsinn noch zu toppen? Ich hätte da was: WM 2038 in Nordkorea, dann aber gleich mit 64 Mannschaften. Kim Jong-un gefällt das.