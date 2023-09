Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Für seine Nachfolge bei der Nationalmannschaft kommen mehrere Kandidaten infrage. Schon unmittelbar nach dem 1:4-Schock gegen Japan kursieren erste Namen, wer den 58-Jährigen beim DFB beerben könnte.

Sicher ist bislang: Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die DFB-Auswahl interimsweise betreuen

In der deutschen Medienlandschaft werden schon wenige Stunden nach Flicks Entlassung zahlreiche Kandidaten für den Posten des neuen Bundestrainers gehandelt. Schließlich steht im kommenden Sommer die Europameisterschaft in Deutschland an.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, wer neuer Bundestrainer werden soll? Stimmen Sie hier auch ohne Abo mit ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.