Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Für seine Nachfolge bei der Nationalmannschaft kommen mehrere Kandidaten infrage. Schon unmittelbar nach dem 1:4-Schock gegen Japan kursieren erste Namen, wer den 58-Jährigen beim DFB beerben könnte.

Sicher ist bislang: Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die DFB-Auswahl interimsweise betreuen.

Kandidat 1: Julian Nagelsmann

Als Top-Kandidat auf die Flick-Nachfolge gilt Julian Nagelsmann. Laut der „Bild“-Zeitung und der Funke-Mediengruppe soll sich der DFB jetzt sehr um den Ex-Coach vom FC Bayern bemühen. Der 36-Jährige war beim Rekordmeister vom Hof gejagt worden und ist auch vertraglich noch an die Münchner gebunden. Alles eine Frage des Geldes.

Auch sein Alter könnte eine Rolle spielen. "Ich glaube, dass er mit 36 Jahren noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht", mutmaßte Experte Lothar Matthäus.

Für die Flick-Nachfolge werden noch weitere Namen gehandelt:

Kandidat 2: Jürgen Klopp

Außer Nagelsmann ist das auch Jürgen Klopp. Der 56-Jährige scheint jedoch noch weiter unerreichbar an den FC Liverpool gebunden zu sein. Klopp hat noch einen Vertrag bis 2026 laufen und hatte klargemacht, diesen auch erfüllen zu wollen. Die vergangene Saison war zwar ein Reinfall, doch in diese Spielzeit sind die „Reds“ wieder deutlich besser gestartet. Ein Engagement beim DFB hatte Klopp bislang nicht kategorisch ausgeschlossen.

Jürgen Klopp könnte als Bundestrainer für frischen Wind sorgen. Foto: Andrew Yates/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kandidat 3: Oliver Glasner

Auf dem Markt ist der Österreicher Oliver Glasner (49), der Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Triumph geführt hatte. Er gilt als exzellenter Fachmann und war vor seiner Zeit in Frankfurt Trainer beim VfL Wolfsburg.

Kandidat 4: Stefan Kuntz

Stefan Kuntz (60) trainiert aktuell die Türkei, steht dort aber angeblich vor der Entlassung nach einem mageren 1:1 gegen Armenien. Der einstige U21-Erfolgstrainer könnte aber nicht abgeneigt sein, zum DFB zurückzukehren, auch wenn der Verband einst Flick ihm vorzog. Im November spielt die Nationalmannschaft zum Jahresabschluss wahrscheinlich in Berlin gegen Kuntz.

Kandidat 5: Matthias Sammer

Matthias Sammer (56) gilt bei vielen Experten als richtiger Mann. Sammer selbst gehört nach dem WM-Aus eilig installierte Task Force mit den Granden um Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Neuendorf und DFL-Chef Hans-Joachim Watzke an. Er ist aktuelle als externer Berater für Borussia Dortmund tätig und als TV-Experte bei Amazon Prime. Sammer war zuletzt vor vielen Jahren als Trainer tätig. Beim FC Bayern München hörte er 2016 wegen gesundheitlicher Probleme als Sportvorstand auf. Den Bundestrainer-Job bis zur Heim-EM im kommenden Jahr hatte er kürzlich in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ ausgeschlossen. Aus DFB-Kreisen heißt es jedoch, dass Sammer als Trainer nicht zur Verfügung stehen werde.

Kandidat 6: Ralf Rangnick

Reformer Ralf Rangnick (65) ist als Österreichs Nationaltrainer im Nachbarland sehr erfolgreich. Er steht aber nicht als möglicher Nachfolger von Hansi Flick zur Verfügung. Der 65-Jährige antwortete am Montag in Windischgarsten in einem Interview dem ORF auf die Frage, ob er für eine Anfrage des Deutschen Fußball-Bundes bereitstehen würde mit: „Nein.“

Er habe sich vor 14 Monaten dazu entschieden, in Österreich als Teamchef zu arbeiten und die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie sich für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifizieren und dort auch eine gute Rolle spielen würden, erklärte Rangnick. „Alles andere ist für mich kein Thema“, sagte er.