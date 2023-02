Gemeinsam stark: Der Frauen- und Mädchenfußball soll in Schleswig-Holstein Fahrt aufnehmen. Foto: Imago/Claus Bergmann up-down up-down Strategie des SHFV bis 2025 So sollen in SH mehr Frauen für den Fußball begeistert werden – auf und neben dem Platz Von Oleg Strebos | 21.02.2023, 16:57 Uhr | Update vor 40 Min.

Bis Mitte 2025 will der Schleswig-Holsteinische Fußballverband die weibliche Seite des Fußballs im Norden neu in Schwung gebracht haben. Ein Strategiekonzept soll dabei helfen. Mehr aktive Spielerinnen, mehr aktive Trainerinnen und mehr Vielfalt sind die Kernziele. Und der Verband will sich am Ende des Projekts an konkreten Zahlen messen lassen.