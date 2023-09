Alle Jahre wieder ein Quell des Ärgers: Gestern hat der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) die Liste der Punktabzüge für Vereine, die zu wenige Schiedsrichter stellen, veröffentlicht. Schon bitter, wenn hart erkämpfte und wieder einkassierte Punkte am Ende zum Titel oder zum Klassenerhalt fehlen. Aber wie sonst soll dem Schiedsrichtermangel begegnet werden?

Dass kein Auge zugedrückt werden kann, zeigt eine Bestandsaufnahme in diesem Jahr. Am 1. April zählte der SHFV 1540 aktive Referees. Am 30. August waren es nur noch 1425 – ein Verlust, über dessen Gründe nur spekuliert werden kann, weil es keine validen Untersuchungen gibt.

Nur der Schiedsrichter darf keine Fehler machen

Ein großes Rätsel ist es wohl nicht. Die sich verbreitende Unlust zum Ehrenamt wird eine Ursache sein, immer höhere Belastung in vielen Berufen eine andere. Aber für Unparteiische kommt noch etwas dazu: Ihnen werden anders als den anderen Protagonisten des Fußballs Fehler kaum verziehen. Der Torjäger schießt daneben – Pech. Verteidiger oder Torwart stehen falsch – kommt vor. Der Trainer stellt unsinnig auf – na ja.

Aber wehe, es kommt zum falschen Pfiff. „Schlechteste Schiedsrichter-Leistung aller Zeiten“ oder „unfassbar schlecht“ heißt es dann, oft von Leuten mit sehr überschaubarer Kompetenz und einem Mangel an Anstand. Von tätlichen Attacken ganz zu schweigen.

Höchste Zeit, dass jegliche Angriffe auf Schiris, auch verbale, unnachgiebig bestraft werden. Auch da darf gern mit Punktabzügen gearbeitet werden.