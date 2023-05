Welcher Trainer holt sich die Meisterschale? Edin Terzic (links) mit Borussia Dortmund und Thomas Tuchel mit dem FC Bayern München kämpfen um den Bundesliga-Titel. Foto: Imago/Sven Simon up-down up-down Titelkampf in der Bundesliga Pro & Kontra: Der BVB beendet das Meister-Abo des FC Bayern und | 26.05.2023, 17:26 Uhr Von Luca Sixtus Jannik Schappert | 26.05.2023, 17:26 Uhr

Am Samstag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum ultimativen Fernduell um die Meisterschaft. Wird Borussia Dortmund den elften aufeinanderfolgenden Titel des FC Bayern verhindern? Darüber diskutieren unsere Sportreporter Luca Sixtus und Jannik Schappert in einem Pro & Kontra.