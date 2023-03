Am Wochenende könnte es auch zwischen Corina Albrecht von der SG Nie-Bar (links) und Nele Jensen (Frisia Risum-Lindholm) zu einem Zweikampf kommen, den die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter im Alleingang bewerten muss. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball in Schleswig-Holstein Mehrheit der Clubs lehnt Schiedsrichter-Gespanne im Oberliga-Frauenfußball ab Von Oleg Strebos | 08.03.2023, 18:57 Uhr

Im Frauenfußball in Schleswig-Holstein sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf sich gestellt, wenn die Spiele laufen – auch in der Oberliga. Bei den Männern dagegen gibt es bis hinunter in die neun Kreisligen Unterstützung an der Seitenlinie. Warum ist das so? Mangelnde Wertschätzung der kickenden Frauen in der höchsten Landesklasse? Und wer ist dafür verantwortlich?