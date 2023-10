Der Herbst ist da, doch der Norden blüht gerade so richtig auf – zumindest in der 2. Fußball-Bundesliga. Die drei Clubs aus Hamburg und Kiel bilden gemeinsam mit Hannover 96 nach acht gespielten Spielen das Spitzenquartett. Und die Chance, dass die drei aktuellen Zweitliga-Dinos auch weiterhin ganz vorne mitmischen, stehen gar nicht mal so schlecht.

Der FC St. Pauli grüßt in seiner 13. Zweitliga-Saison in Folge derzeit als Tabellenführer mit 16 Zählern auf dem Konto von ganz oben – und das ist keine zufällig entstandene Momentaufnahme. Nach einer dürftigen Hinrunde in der Vorsaison mauserte sich das Team unter Trainer Fabian Hürzeler zur mit Abstand besten Mannschaft der Rückrunde, die bis kurz vor Saisonende sogar noch Aufstiegschancen besaß.

FC St. Pauli mit blendendem Start und reifen Leistungen

Nun ist der Kiezclub blendend gestartet, ist das einzige noch ungeschlagene Team der Liga und hat mit starken und reifen Auftritten – zuletzt beim 2:1 bei Hertha BSC – gezeigt, dass er zu den Topteams der Liga gehört. Offensiv kommen die Kiezkicker immer wieder auf Touren, defensiv steht das Hürzeler-Team stabil. Am Sonnabend kommt der 1. FC Nürnberg ans Millerntor (20.30 Uhr/Sport1, Sky).

Laszlo Benes und der HSV sind bisher vor allem zu Hause stark. Auswärts ist noch Luft nach oben.

Punktgleich mit dem Stadtrivalen liegt der Hamburger SV auf Platz zwei. Trainer Tim Walter steht ein Kader zur Verfügung, der eigentlich zum Aufstieg verpflichtet. Vor allem im Volksparkstadion ist der HSV bisher auch eine Macht – vier Siege in vier Heimspielen. Doch auswärts hakte es zuletzt gewaltig.

HSV muss aus den peinlichen Pleiten lernen

Bei zwei von drei Aufsteigern gab es eine 1:2-Pleite – am Sonnabend wird sich beim dritten Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (13 Uhr/Sky) zeigen, ob die Walter-Schützlinge aus ihren pomadigen Auftritten in Elversberg und Osnabrück gelernt haben.

Die sechste Saison im Unterhaus soll die letzte sein – und dass der HSV Topspiel kann, hat er schon gezeigt. Doch nur wenn die Hamburger es verstehen, auch die „kleineren“ Spiele souverän und siegreich zu gestalten, könnte der schon wesentlich länger als erhofft andauernde Zweitliga-Alptraum endlich ein Ende haben.

Holstein Kiel lässt sich von Rückschlägen nicht umwerfen

Holstein Kiel ist dagegen ohne den ganz großen Druck in sein siebtes Zweitliga-Jahr in Serie gestartet. Und der Auftakt mit dem Team, dessen Gesicht sich durch zahlreiche Ab- und Zugänge gewaltig verändert hat, lässt erahnen, dass es kein verflixtes siebtes Jahr werden wird.

Steven Skrzybski und Holstein Kiel liegen trotz eines großen Umbruchs vor der Saison auf Rang vier.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp hat früh in der Saison gut performt und sich auch von Rückschlägen nicht aus der Spur bringen lassen. Am Millerntor gingen die „Störche“ zwar unter (1:5) und verloren danach auf bittere Art und Weise gegen Hertha BSC (2:3), berappelten sich aber umgehend, holten drei Zähler in Karlsruhe (2:0) und liegen punktgleich mit Hannover einen Zähler hinter dem Hamburger Führungsduo auf Rang vier.

Die kommenden Partien gegen Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr/ Sky), in Rostock und gegen Nürnberg werden zeigen, wohin die Reise geht.

Dirkete Duelle können echte Spitzenspiele werden

Die direkten Duelle der Nordclubs, die im DFB-Pokal allesamt die zweite Runde (31. Oktober/1. November) auf die Ligarivalen 1. FC Magdeburg (Kiel) und Schalke 04 (St. Pauli) sowie auf Drittligist Arminia Bielefeld (HSV) treffen, lassen noch etwas auf sich warten.

Holstein empfängt den HSV am 13. Spieltag (10. bis 12. November), das Hamburger Stadtderby steigt erst in der 15. Runde (1. bis 3. Dezember) – es könnten aber auch dann noch immer echte Spitzenspiele sein, wenn die nordische Blüte im Zweitliga-Herbst anhält.