Seit knapp 15 Monaten Trainer beim SC Türkgücü Osnabrück: Mario Basler. Foto: Helmut Kemme Ex-Profi will aufsteigen Comeback in der Kreisliga mit 54: Ex-Fußballstar Mario Basler steht wieder auf dem Rasen Von Malte Goltsche | 16.05.2023, 18:25 Uhr

Was mit einer Wette aus Spaß begann, wurde Ernst - und wird nun immer ernster: Ex-Fußballprofi Mario Basler ist seit knapp 15 Monaten Trainer beim SC Türkgücü Osnabrück. Nun soll der 54-Jährige sogar selbst für den Kreisligisten auflaufen. Das deutete er zumindest in seinem Podcast an - und der Verein bestätigte es am Spieltag.