Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann übernimmt bis nach der Heim-EM 2024 den Job als Bundestrainer und folgt damit auf den entlassenen Hansi Flick. Am Freitag stellt der DFB Nagelsmann als neuen Coach der deutschen Nationalmannschaft vor. Die Pressekonferenz ab 12 Uhr können Sie im Livestream verfolgen.

Livestream: Julian Nagelsmann spricht erstmals als neuer Bundestrainer

Nagelsmann als Nachfolger für Hans Flick

Nagelsmann folgt beim DFB auf den früheren Triple-Sieger Flick, von dem sich der Verband am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit getrennt hatte. Die DFB-Auswahl hatte zuvor mit 1:4 gegen Japan und damit das dritte Spiel nacheinander verloren. Nagelsmann war in München im vergangenen März in einer Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden worden. Die Münchner sollen angeblich auf eine Ablöse für den bis 2026 gebundenen Trainer verzichten. Nagelsmann wird der zweitjüngste Bundestrainer nach Otto Nerz.

Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft für zwei Länderspiele nach Nordamerika. Nagelsmann hat also nicht viel Zeit. Er muss sich schnell auf seinen ersten Kader festlegen, ehe es am 14. Oktober (21 Uhr/MESZ) in East Hartford gegen die USA sowie am 18. Oktober (2 Uhr/MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko geht.

