Als Rudi Völler nach seinem umjubelten Teamchef-Comeback endlich alle Medienaktivitäten erledigt hatte, verließ er das Dortmunder Stadion kurz nach Mitternacht bei aller Freude und allem Stolz auch erkennbar erschöpft. Und, aus seiner Sicht: Wieder als DFB-Sportdirektor. An seiner Einmal-Aushilfe auf der Trainerbank bei dem für Mannschaft, Fans und auch den DFB so befreienden 2:1 (1:0) gegen den WM-Finalisten Frankreich mochte der 63-Jährige in der Nacht zum Mittwoch jedenfalls partout nicht rütteln.

Jedenfalls antwortete er auf die Frage, ob es ihm beim nächsten Länderspiel oben auf der Tribüne dann doch noch besser gefallen werde: „Ja! Ja! Es ändert ja auch nichts das Ergebnis. Für mich ist das ganz klar.“ Und Völler führte dafür die persönlichen Gründe aus: „Es war sehr anstrengend. Ich bin ehrlich, es war stressig die Tage“, sagte er mit Blick auf wahrhaft turbulente Stunden mit der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick und einer Hauruck-Vorbereitung auf die Franzosen.

Mehrere Funktionäre in Trainersuche involviert

Völler spielt neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf („Wir brauchen Aufbruchstimmung“) und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke die Hauptrolle bei der Neubesetzung des Bundestrainer-Postens. Auch die Taskforce mit Fußball-Persönlichkeiten wie Karl-Heinz Rummenigge oder Matthias Sammer soll in die Trainersuche wieder einbezogen werden.

Ein exaktes Profil und mögliche Ausschlusskriterien (vertragslos, deutschsprachig) skizzierte Völler wohlweislich nicht. Fragen zu Kandidaten wie den reflexartig als Favoriten gehandelten Ex-Bayern-Coach Nagelsmann tat Völler vielmehr gewieft als „Fangfragen“ ab. „Das habe ich in diesem Geschäft gelernt, keine Namen zu kommentieren“, sagte er lächelnd.

Bayern will DFB bei Nagelsmann entgegenkommen

Eine Shortlist oder auch Longlist mit Kandidaten erstellen sie erst jetzt beim DFB. „Natürlich gibt es Namen, die absolut infrage kommen“, sagte der Sportdirektor Völler. Und „natürlich“ sei auch „Nagelsmann wie viele andere auch ein absoluter Top-Trainer“. Der 36-Jährige könnte ein Projekttrainer für die Heim-EM werden, wie es Jürgen Klinsmann einst für die Heim-WM 2006 war. Nagelsmann wäre für den klammen DFB eine große Lösung.

Der FC Bayern München, der seinem im März geschassten Coach noch monatlich ein üppiges Gehalt zahlt, würde eine DFB-Lösung aber kaum torpedieren. Der „Bild“ zufolge würden die Bayern auf eine Ablöse verzichten, wenn der DFB Nagelsmanns Gehalt komplett übernimmt und die Nationalmannschaft zu einem Ablösespiel antritt. Für sein Heimturnier muss der Verband nach dem Irrglauben, Flick würde den „WM-Ballast“ (Völler) abschütteln können, nun all-in gehen.

Ex-Nationalspieler sprechen sich für Louis van Gaal aus

Die ehemaligen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm sprachen sich für den Niederländer Louis van Gaal aus. Beide kennen ihn als Trainer von Bayern München. Van Gaal hat bereits mehrfach die niederländische Fußballauswahl trainiert und sich grundsätzlich offen für ein Engagement beim DFB gezeigt.

„Louis van Gaal steht als Trainer auf dem Platz für Disziplin, Ordnung und Struktur in der Spielweise seiner Mannschaften. Er vermittelt dies stets durch eine sehr klare Ansprache“, sagte EM-Turnierdirektor Lahm der „BILD“-Zeitung.

Der 72-jährige Louis van Gaal.

Bisher hatte Deutschland keinen Nationaltrainer aus dem Ausland. Die DFB-Spitze sieht einen deutschen Pass jedoch nicht als Voraussetzung für den kommenden Bundestrainer. Wichtig sei laut Völler lediglich, dass es „ein Deutsch sprechender“ Trainer sei. Ex-Bayern-Coach van Gaal spricht fließend Deutsch.

Berater: Klopp steht als Bundestrainer „nicht zur Verfügung“

Jürgen Klopp wird nach Aussage seines Beraters indes nicht der neue Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft. „Jürgen hat einen langfristigen Vertrag mit dem LFC und steht für das Bundestraineramt nicht zur Verfügung“, sagte Klopps Berater Mark Kosicke am Dienstag der ARD-„Sportschau“. Hans-Joachim Watzke, DFB-Vizepräsident und Geschäftsführer von Borussia Dortmund, soll sich nach Sportschau-Informationen als langjähriger Vertrauter intensiv darum bemüht haben, Klopp als Nachfolger des am vergangenen Sonntag freigestellten Hansi Flick zu gewinnen.

Magath würde sich Aufgabe zutrauen

Nagelsmann ist ein Anwärter. Jürgen Klopp bleibt der ewige Wunsch-Bundestrainer. Der vor Jahren gesundheitlich schwer angeschlagene Sammer mag irgendwie nicht. Louis van Gaal fühlt sich vom angeblichen Kandidatenstatus geehrt. Ralf Rangnick will seine Arbeit als Nationaltrainer in Österreich fortführen. Stefan Kuntz ist noch in der Türkei gebunden. Und Ex-Meistercoach Felix Magath würde sich die schwierige Aufgabe natürlich zutrauen.

Felix Magath hat sich selbst als Nachfolger von Hansi Flick ins Spiel gebracht.

Völler nannte immerhin eine Zeitschiene, um die „Hauptaufgabe“ der Trainerfindung zu bewältigen. „Es ist wichtig, schon in dreieinhalb Wochen den Richtigen zu präsentieren. Wir arbeiten dran.“ Denn am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft nach Nordamerika für zwei Länderspiele gegen die USA und Mexiko. Die Trainer-Wahl, das weiß Völler, muss sitzen. „Wir haben noch ein Dreivierteljahr Zeit, eine Euphorie zu erzeugen. Das ist mit einem neuen Bundestrainer absolut möglich. Ein neuer Mann kann etwas bewegen. Wir können immer noch eine gute EM spielen.“ Irgendeiner muss beim DFB in höchster Not jetzt aushelfen.