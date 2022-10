Will wieder Derbysieger werden: Angreifer Robert Glatzel vom Hamburger SV. Foto: Imago/MIS up-down up-down Aus dem Millerntor-Stadion Liveticker vom Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und HSV Von Luca Sixtus | 14.10.2022, 18:20 Uhr | Update vor 22 Min.

Es knistert in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Stadtderby in Hamburg steht wieder an. Gelingt dem FC St. Pauli der Befreiungsschlag oder fegt der HSV-Tornado über den Kiez hinweg? Im Liveticker berichten wir ab 18 Uhr für euch vor Ort aus dem Millerntor-Stadion.