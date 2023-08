Nach WM-Aus der DFB-Frauen Hinkt der deutsche Fußball der internationalen Spitze auf Jahre hinterher? Eine Kolumne von Jannik Schappert | 04.08.2023, 16:46 Uhr Fassungslos: Sara Däbritz (links) und Merle Frohms sind mit den DFB-Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde ausgeschieden. Foto: Imago/AAP up-down up-down

Nach den Männern verzweifelten auch die Frauen bei einer Weltmeisterschaft an Südkorea und schieden in der Vorrunde aus. Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften leiden am Südkorea-Syndrom – eine Definition.