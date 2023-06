Die deutschen Fußball-Stadien – hier der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund – sind stets gut gefüllt. Foto: Imago/Norbert Schmidt up-down up-down Rekordwerte in Europa Zuschauermagnet Fußball-Bundesliga – das nächste Ziel der „Letzten Generation“? Eine Kolumne von Holger Petersen | 30.06.2023, 21:23 Uhr

Der deutsche Fußball rumpelt, aber die Bundesliga ist in. Keine andere europäische Top-Liga verzeichnet so viele Zuschauer in den Stadien. Die große Aufmerksam könnte die Klima-Aktivisten auf den Plan rufen, unkt Holger Petersen.