Der frühere Bundesligatrainer Hannes Wolf wird beim Deutschen Fußball-Bund Direktor für den Bereich Nachwuchs, Training und Entwicklung. Der 42-Jährige bleibt zugleich U20-Trainer und wurde am Montag in Frankfurt/Main vorgestellt. Wolf führt für die Nachwuchsförderung ein Kompetenzteam an, dem auch die früheren Nationalspieler Sandro Wagner (35) und Hanno Balitsch (42) angehören.

„Er ist ein wichtiger Baustein für die neue Struktur, die wir uns geben wollen für den sportlichen Bereich“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Vorstellung. „Er hat eine Menge Erfahrung nicht nur hier im Verband, das ist ganz wichtig, sondern auch im Profibereich, in den Profiligen Erfahrungen gesammelt hat.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Wolf verantwortet im Bereich Sport beim DFB eine von drei Direktionen. Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft der Männer ist Rudi Völler, der Posten für den gleichen Aufgabenbereich bei der Frauen-Auswahl soll noch besetzt werden. Zudem soll ein übergeordneter Geschäftsführungsposten besetzt werden.

Kompetenzteam beinhaltet zwölf Personen

„Gemeinsam mit unserem Kompetenzteam werden wir Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben“, sagte Wolf. „Wir wollen Hand in Hand mit allen an der Ausbildung beteiligten Instanzen das Training auf den Fußballplätzen hierzulande verbessern.“

Nach dem Aus der Männer-Auswahl bei der WM Ende 2022 in Katar und der Frauen-Auswahl in diesem Sommer bei der WM in Australien jeweils in der Vorrunde war erneut Kritik an der Nachwuchsarbeit im DFB laut geworden. Auch die U21-Nationalmannschaft der Männer war bei ihrer EM nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.

Hannes Wolf: Stuttgart, HSV und Leverkusen als Trainer-Vita

Wolf trainierte in der Vergangenheit die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Beim DFB wird der Trainer des Jahres 2017 geschätzt und verfügt als Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund auch über große Erfahrungen im Nachwuchsbereich. U18-Nationaltrainer Balitsch arbeitet seit sechs Jahren beim DFB, Wagner coachte die SpVgg Unterhaching zuletzt zum Aufstieg in die 3. Liga und wechselte danach zum DFB, um als Co-Trainer von Wolf bei der U20 zu arbeiten.

Zu dem Kompetenzteam mit insgesamt elf Personen gehören unter anderem auch U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo, dessen Co-Trainer Hermann Gerland, die ehemaligen Nationalspieler Lars und Sven Bender sowie die Juniorinnen-Trainerinnen Sabine Loderer und Lena Lotzen.