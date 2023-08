Vor rund drei Monaten hatte es mit dem Tod des jungen Paul aus Berlin den jüngsten Aufschrei im Fußball gegeben. Bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt kam der 15-Jährige im Anschluss einer Partie nach einem Prügel-Angriff seines Gegenspielers ums Leben.

Gewalt ist seit jeher ein Teil der Fußball-Kultur – ob man das wahrhaben möchte oder nicht. Das ist auch in Schleswig-Holstein der Fall.

Schleswig-Holstein liegt unter Bundesdurchschnitt

Das belegen die Zahlen der Gewaltvorfälle aus der vergangenen Saison. Zwar liegt man hierzulande mit 252 Vorfällen aus insgesamt 70.840 Spielen (Anteil von 0,36 Prozent) unter dem bundesweiten Durchschnitt (0,50), doch: „Jeder Fall ist einer zu viel“, stellt Tim Cassel klar.

Der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) betont, dass jeder Vorfall „genau angeschaut und aufgearbeitet wird. Vor allem kümmern wir uns darum, wie wir dafür sorgen können, dass solche Vorfälle in Zukunft gar nicht mehr entstehen.“

Als Vorfall definiert der Deutsche Fußballbund (DFB) eine Gewalthandlung oder einen Akt der Diskriminierung. Der SHFV hat zudem Beleidigungen mit in seine Statistik einfließen lassen und ordnet diese der Diskriminierung zu.

Intensität der Vorfälle nimmt signifikant zu

In der letzten Saison sind in Schleswig-Holstein 28 Spielabbrüche verzeichnet worden. Cassel merkt an, dass sich dieser Wert in Betrachtung der Gesamtzahl an Spielen im Promillebereich (0,04) bewegt – bundesweit wurden von den mehr als 1,2 Millionen gemeldeten Spielen 961 abgebrochen (0,08).

Es gebe also keinen Grund, existentielle Angst um den Fußball zu haben. Allerdings sei die Tendenz besorgniserregend. Einerseits habe der SHFV in seinem Gebiet nicht unbedingt mehr Vorfälle verzeichnet als in den vorigen Spielzeiten, aber die Intensität der Fälle habe signifikant zugenommen.

„Da sind etwa ganze Mannschaften aufeinander losgegangen“, sagt Cassel. Besonders der Umgang mit den Schiedsrichtern sei heftiger geworden. „Da müssen wir weiter aufmerksam sein und das konsequent sanktionieren.“

Respekt gegenüber Autoritäten wie Schiedsrichter sinkt

In der Statistik der Gewaltvorfälle ist aufgeführt, dass in der vergangenen Spielzeit 124 Schiedsrichter geschädigt wurden.

Ein Indikator für den sinkenden Respekt gegenüber Autoritäten – ein Trend, der auch im Leben außerhalb des Fußballplatzes zu erkennen ist. „Der Fußball ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft“, so Cassel.

Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise als Grund?

Eine mögliche Erklärung für die zunehmende Aggression auf den Plätzen: Wir alle leben in unruhigen Zeiten. Die vergangenen Monate und Jahre waren geprägt von Leid, Sorgen und Nöten.

Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Frust und Enttäuschung aus dem privaten Leben entladen sich auf dem Fußballfeld – und das in manchen Fällen unkontrolliert. Cassel meint:

„Die Hemmschwelle, handgreiflich zu werden, ist niedriger geworden.“ Tim Cassel SHFV-Geschäftsführer

So sind nicht nur physische Auseinandersetzungen zwischen Mannschaften mit Spielern und Trainern verzeichnet worden. Auch Zuschauer mischen sich in das Spielgeschehen ein, liefern sich hitzige Streitgespräche untereinander, wenden körperliche Gewalt an. „Wir erleben einen heftigeren Umgang miteinander“, so Cassel.

Städtische Ballungsgebiete haben mehr Probleme

Dass die Zahlen in Schleswig-Holstein unter dem bundesweiten Durchschnitt liegen, hätten die SHFV-Verantwortlichen zur Kenntnis genommen. „Das ist für uns aber kein Grund zum Jubeln“, gibt Cassel zu verstehen.

Der 50-Jährige erklärt sich die vergleichsweise niedrigeren Werte unter anderem so: „Schleswig-Holstein ist eher ländlicher. Städtische Ballungsgebiete haben mehr Problemlagen gesellschaftlicher Natur, das ist nun einmal so. Das könnte ein Grund dafür sein.“

SHFV leistet Präventionsarbeit mit Kreisen und Vereinen

Außerdem leiste der SHFV seiner Meinung nach seit 2007 in Zusammenarbeit mit den Kreisfußballverbänden und den Vereinen gute Präventionsarbeit.

So werden in der Ausbildung und Qualifizierung von Trainern und Schiedsrichtern die Gewaltprävention und der Umgang mit derartigen Vorfällen immer bedeutsamer.

„Trainer sind in den unteren Klassen und in der Jugend auch immer Erzieher. Das können wir über unsere Ausbildung steuern. Unsere Schiedsrichter bilden wir so aus, dass sie mit derartigen Fällen umgehen können“, sagt Cassel.

Nichtsdestotrotz gebe es Anzeichen, dass die Gewalt im Fußball auch in Schleswig-Holstein schlimmer wird.