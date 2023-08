Kieler Funktionärin DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch glaubt an den Erfolg des Frauenfußballs Von Oleg Strebos | 10.08.2023, 16:46 Uhr Mittendrin: Sabine Mammitzsch im Stadion von Brisbane vor dem Spiel gegen Südkorea. Foto: Sofieke van Bilsen/DFB up-down up-down

Als DFB-Vizepräsidentin erlebte Sabine Mammitzsch das WM-Aus der deutschen Fußballerinnen vor Ort in Australien. Nun ist die Kielerin zurück in Norddeutschland – und spricht im Interview über die Kritik rund um das Nationalteam, das Scheitern der DFB-Auswahl und über ein mögliches Länderspiel in Kiel.