Fußball-WM der Frauen Deutsche Vorrunden-Gruppe: Marokko jubelt, Südkorea steht vor dem WM-Aus Von dpa | 30.07.2023

In der Gruppe H hat am Sonntag WM-Neuling Marokko gegen Südkorea gewonnen. Damit sind die Südkoreanerinnen so gut wie ausgeschieden. Am Donnerstag müssen sie noch gegen die DFB-Elf ran.