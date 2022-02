Vier-Nationen-Turnier : Arnold Clark Cup: DFB-Frauen verlieren gegen England

Die deutschen Fußballerinnen beenden den Arnold Clark Cup mit einem 1:3 gegen Gastgeber England. DFB-Auswahl belegt damit den letzten Platz bei dem Vier-Nationen-Turnier.

Die DFB-Frauen haben den Arnold Clark Cup in England auf dem letzten Platz abgeschlossen. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlor im letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers gegen Gastgeber England mit 1:3 (1:1). Lina Magull (41. Minute) traf in Wolverhampton für das junge deutsche Team. Die Engländerinnen gewannen damit in der...

