EM-Vorbereitung : Ankunft in Seefeld: Müller und Hummels wieder im DFB-Kreis

Bei bestem Wetter starten Joachim Löw und sein Team in den Tiroler Alpen in die EM-Vorbereitung. Die Rückkehrer Müller und Hummels sollen schnell ein Führungs-Vakuum schließen.

Seefeld in Tirol | Joachim Löw zeigte sich mit Gesichtsmaske kurz vor dem idyllisch gelegenen Teamhotel, als er in der Tiroler Mittagssonne auf seine prominenten Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels wartete. Die Rio-Weltmeister wurden wenig später vom DFB-Fahrdienst zum Teamquartier gebracht. Der lässig in weißen Shorts ins Quartier schlendernde Hummels war dabe...

