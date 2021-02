Nach Pokal-Aus : Am Rand der Verzweiflung: Schalkes ständiges Scheitern

Beim Pokalspiel in Wolfsburg zeigt der FC Schalke 04 eines seiner besseren Spiele in dieser Saison - und scheitert erneut. Für den Abstiegskampf in der Bundesliga verheißt das nichts Gutes.

Wolfsburg | Woche für Woche ein Erfolgserlebnis zu suchen - und dann Woche für Woche daran zu scheitern: Das zehrt an den Nerven. Nach dem unglücklichen Pokal-Aus in Wolfsburg waren mehrere Spieler des FC Schalke 04 zu sehen, denen die Tränen in den Augen stande...

