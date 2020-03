Coronavirus-Pandemie : Agnelli: Existenzielle Bedrohung des europäischen Fußballs

Der Präsident der Europäischen Fußball-Clubvereinigung (ECA), Andrea Agnelli, sieht eine «existenzielle Bedrohung» des europäischen Fußballs durch die Coronavirus-Pandemie.

Avatar_shz von dpa

28. März 2020, 14:15 Uhr

«Weil der Fußball suspendiert ist, sind das auch unsere Einnahmen, von denen wir abhängen, um unsere Spieler, das Personal und andere operative Kosten zu bezahlen. Niemand ist immun, und das Timing ist entscheidend», schrieb Agnelli in einem Brief an die ECA-Mitglieder, aus dem die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte.

Der Präsident des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin erklärte, für die ECA gebe es zwei klare Ziele: zum einen, eine «realistische Strategie» zu definieren, um auf nationaler und europäischer Ebene den Spielbetrieb wiederaufzunehmen und dabei Gesundheit von Publikum und Spielern voranzustellen und zum anderen, den Clubs in dieser schwierigen Phase zu helfen, ihre Bilanzen zu managen.

Nach Ansicht Agnellis sind die Verschiebung der Europameisterschaft und der Finale von Champions League und Europa League «nur ein Anfang». So werde beispielsweise auf Ebene der Uefa bereits über ein möglichen neues Kalendermodell diskutiert.