Früherer Eintracht-Trainer : Adi Hütter drückt Frankfurt gegen Barça die Daumen

Der frühere Frankfurter Trainer Adi Hütter freut sich auf das Europa-League-Viertelfinale der Eintracht gegen den FC Barcelona und hofft auf einen Erfolg seines Ex-Teams.

„Natürlich schaue ich mir das Spiel an“, sagte der aktuelle Coach von Borussia Mönchengladbach. „Ich drücke der Eintracht natürlich die Daumen und bin gespannt, wie sie sich präsentieren.“ Hütter erinnerte sich an packende Europacup-Abende mit der SGE, mit der er in der Saison 2018/19 das Halbfinale in der Europa League erreicht hatte. „Das sind immer ...

