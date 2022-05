Serie A : AC Mailand neuer Fußball-Meister in Italien

Der Traditionsverein AC Mailand ist erstmals nach elf Jahren wieder Meister in der Serie A. Milan sicherte sich den Titel der italienischen Fußball-Meisterschaft durch ein souveränes 3:0 (3:0) am letzten Spieltag bei US Sassuolo.

Angeführt von Doppeltorschütze Olivier ...

