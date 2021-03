25. Spieltag : Abstieg rückt näher: Schalke verliert deutlich in Wolfsburg

Vor dem Spiel reden alle über die mögliche Rückkehr von Ralf Rangnick. Während des Spiels zeigt sich dann: Es ist in dieser Saison offenbar völlig egal, wer die Schalker gerade trainiert oder wieder übernehmen will. Am Ende wird es meistens bitter.

Wolfsburg | Der FC Schalke 04 ist dem Bundesliga-Abstieg wieder ein großes Stück näher gekommen. Im zweiten Spiel unter dem neuen Chefcoach Dimitrios Grammozis ging der abgeschlagene Tabellenletzte am Samstag mit 0:5 (0:1) beim VfL Wolfsburg unter. Das Zustandekommen der Niederlage zeigte deutlich, dass auch der vierte Trainerwechsel dieser Horrorsaison den sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.