Fußball-EM : Aber bitte mit Sané? Löws schlampiges Genie ist kein Faktor

„Weltklasse“: Auch Joachim Löw haftet Leroy Sané dieses Etikett an. Bisher blieb der Bayern-Star aber hinter den Erwartungen. Gegen England gibt es andere, jüngere Hoffnungsträger.

Herzogenaurach | Joachim Löw tobte am Spielfeldrand. Gerade hatte Leroy Sané bei einem Konter in Überzahl mit einer schlampigen Flanke in die Mitte die große Chance zum möglichen 3:2-Siegtor gegen Ungarn und den Gruppensieg verschenkt. Kevin Volland und Timo Werner lauerten in der Mitte - der Ball flog ins Nirgendwo. Direkt danach schwenkten die Kameras auf den Bun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.