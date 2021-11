Nationalmannschaft : Zum Abschluss noch Armenien: Flick will siebten Streich

Noch einen Sieg, bitte. Die letzte Dienstreise der Nationalmannschaft 2021 geht weit Richtung Süd-Osten. In Armenien will Hansi Flick seinen siebten Streich schaffen.

Yerevan | Platzprobleme hatte die Fußball-Nationalmannschaft in ihrem Sonderflieger nach Eriwan nicht. Nur noch 16 Feldspieler und drei Torhüter hat Hansi Flick nach einer ungewöhnlichen Länderspiel-Woche mit Corona-Wirbel und einigen Blessuren in seinem Aufgebot für den Abschluss in der WM-Qualifikation am heutigen Sonntag (18.00 Uhr/MEZ/RTL) gegen Armenien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.