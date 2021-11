Frauenfußball : Wolfsburg-Coach Stroot sorgt sich um Zuschauer-Entwicklung

Trainer Tommy Stroot vom VfL Wolfsburg sorgt sich vor dem wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Juventus Turin um die Zuschauer-Entwicklung im deutschen Frauenfußball.

Wolfsburg | „Das ist eine riesen Herausforderung“, sagte der 32-Jährige. Zum Vergleich: Bei der ersten Partie in der vergangenen Woche in Turin (2:2) kamen mehr als 12.000 Zuschauer in das Juventus-Stadion. Beim vierten von sechs Gruppenspielen werden am Donnerstagabend in Wolfsburg (18.45 Uhr/DAZN) nur 1500 Fans erwartet. Die Bundesliga-Konkurrentinnen von Bayer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.