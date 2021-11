Einstiger Nationalkeeper : Wolfgang Kleff wird 75: „Gibt keine Feten mehr“

Wolfgang Kleff war einst eine schillernde Persönlichkeit im deutschen Fußball. Zuletzt hatte der einstige Klasse-Keeper gesundheitliche Probleme, überstand unter anderem eine ernste Corona-Erkrankung. Am heutigen Dienstag wird er 75.

Mönchengladbach | Die Zeit der Partys ist vorbei. Seinen 75. Geburtstag will Wolfgang Kleff ganz in Ruhe im engsten Familienkreis verbringen. „Es gibt keine Feten mehr“, sagte Kleff der Deutschen Presse-Agentur vor seinem heutigen Ehrentag. „Was sollen wir denn noch alles feiern? Beim nächsten Mal feiern die anderen.“ Was sich zynisch anhört, ist nichts weiter als s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.