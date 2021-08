Fußball-Superstar : Wohin zieht es Messi nun?

Lionel Messi ist - streng genommen - weiter arbeitslos. Der 34 Jahre alte Argentinier soll vom Verbleib beim FC Barcelona ausgegangen sein, berichten spanische Medien. Plan B? Nicht bekannt.

Barcelona | Was nun, Lionel Messi? Die Erholung vom Familienurlaub in Florida und auf Ibiza - dahin. Selbst wenn Messi die Fußballwelt mehr oder weniger zu Füßen liegt, in einer Situation wie dieser befand sich der mittlerweile 34-Jährige noch nie. Nur wenige Wochen, nachdem er endlich seinen ersten großen Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft bei de...

