Neuer Nationaltrainer : „Willkommen, Stefan Kuntz“: U21-Coach geht in die Türkei

U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird neuer türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige soll als Nachfolger von Senol Günes die zuletzt enttäuschende Auswahl zur WM nach Katar führen - und zur EM in Deutschland?

Frankfurt am Main | Der deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz soll die türkische Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar führen. Der 58-Jährige wurde am Sonntag als neuer Hoffnungsträger der bei der EM und in der WM-Qualifikation enttäuschenden Auswahl vorgestellt. „Willkommen, Stefan Kuntz“, twitterte der türkische Verband, mit dem sich der frühere...

