Fußball-Gucken am Samstag : 2. Bundesliga live: Kommende Topspiele im Free-TV zu sehen

Sport1 überträgt die Partien von Bremen und Schalke in der kommenden Saison live im frei empfangbaren Fernsehen.

Ismaning | Die Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Schalke 04 mischen in der Saison 2021/22 die 2. Fußball-Bundesliga auf. Der Sender Sport1 führt für sie seine Topspiel-Berichterstattung wieder ein. Das sei "die beste Nachricht für alle Fans", verkündete der Senderchef am Montag in einer Mitteilung. Von 1993 bis 2017 hatte der Sender samstagabends während...

